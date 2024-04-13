بعد استيلاء إيران على سفينة مرتبطة بإسرائيل.. جيش الاحتلال يتوعد

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته مستعدة وجاهزة لأي سيناريو للتعامل مع إيران؛ بعد استيلاءها على سفينة في هرمز.

وقال جيش الاحتلال: "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون لحماية إسرائيل من أي اعتداء إيراني وللرد"، مشددا على أن طهران ستتحمل تبعات التصعيد.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن إيران تمول وتدرب وتسلح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه

وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الاستيلاء على سفينة حاويات "إم.إس.سي أريس MSC ARIES" المرتبطة بإسرائيل تم من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني.

وقال إنه تم الصعود إلى السفينة بالقرب من مضيق هرمز.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن السفينة التي استولى عليها الحرس الثوري بالقرب من مضيق هرمز مملوكة للملياردير الإسرائيلي "إيال عوفر".

وأوضحت أن السفينة "إم.إاس.سي أريس" المحتجزة سيتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.