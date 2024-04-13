محمد صلاح خارج الحسابات..صدمة في ليفربول بعد اختيار كلوب للاعب الأكثر جاهزية

أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، اللاعب الأكثر لياقة في فريقه خلال مباريات هذا الموسم.



اختيار يورجن كلوب للاعب الأكثر جاهزية بدنية في ليفربول، جاء مفاجئًا كونه لم يكن محمد صلاح نجم الفريق ومنتخب مصر، رغم أدائه المميز في الموسم الحالي ولياقته البدنية المميزة التي يعرفها الجميع.

وقال يورجن كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول وورلد" البريطانية: "لقد عاد كورتيس جونز من الإصابة، وأداؤه كان رائعًا، كورتيس يؤدي بشكل مميز في التدريبات منذ عودته، لقد شارك أمام أتالانتا لمدة شوط كامل وكان مميزًا للغاية".



وأضاف: "بالنسبة لي جونز هو اللاعب الأكثر جاهزية بدنية في معظم فترات الموسم، عندما يشارك ويلعب يؤدي بطريقة مجنونة لمدة 90 دقيقة، يضغط على لاعبي الخصم في كل مكان، أمام أتالانتا، لقد تفاجأت بأدائه بعد فترة إصابته".

من ناحية أخرى، تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن مواجهة كريستال بالاس القادمة في الدوري الإنجليزي، عقب الخسارة المذلة أمام أتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة 3-0.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس:" أعدكم برد فعل بعد الخسارة أمام أتالانتا بثلاثية، ولكن الشيء الجيد في الأداء السيئ حقًا هو أنه يمكنك اللعب بعد ذلك بشكل أفضل".

وواصل:" الشيء الإيجابي من خسارة المباراة هو عودة ديوجو جوتا من الإصابة، وطلبت من اللاعبين أن يأخذوا الهزيمة للمنزل، ولم ينم أحد جيدًا تلك الليلة".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى في حياتي التي أخسر فيها مباراة كرة قدم لسوء الحظ وسأفكر في كيفية التعامل مع ذلك".

وتابع:" لم تكن هناك فرصة لمشاركة أرنولد ضد أتالانتا، لقد كان على مقاعد البدلاء لأنه سمح لنا بوضع 23 لاعبًا في قائمة الفريق".

وينتظر ليفربول مواجهة رد الاعتبار أمام أتالانتا في جولة الإياب بإيطاليا بعد الخسارة بنتيجة 3-0 في ملعب أنفيلد معقل الريدز في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي