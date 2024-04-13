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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

5 أيام متتالية| مفاجأة سارة للعمال بشأن إجازة عيد شم النسيم وباقي عام 2024

عيد شم النسيم 2024
عيد شم النسيم 2024

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية التي يحصل عليها موظفو القطاعين العام والخاص، خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعلى رأسها إجازة عيد شم النسيم.

ومن خلال هذا هذا التقرير مواعيد الإجازات الرسمية خلال الـ 30 يوما المقبلة، التي تبدأ بإجازة عيد تحرير سيناء، ثم عيد العمال وعيد القيامة، ثم عيد شم النسيم.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024

يوم الخميس الموافق 25 إبريل الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء هو أول يوم إجازة بعد انتهاء عيد الفطر، في الوقت الذي يتزايد فيه البحث عن موعد يوم إجازة شم النسيم، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية رسميًا موعد شم النسيم 2024 للموظفين بعد 20 يومًا من عودة الموظفين إلى عملهم بإجازة عيد الفطر، مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، والتي تسود فيها أجواء اجتماعية بين أفراد العائلة، الذين يخرجون إلى الحدائق للتنزه بأجواء فصل الربيع.

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أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان له عن موعد إجازة شم النسيم 2024، مؤكدًا أن يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة يوم الربيع، وهو اليوم التالي من احتفال الأقباط بمناسبة عيد القيامة، وجاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل يوم إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو إلى اليوم التالي الخميس الموافق 2 مايو ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة على النحو التالي:

موعد اجازة المسيحيين
موعد اجازة المسيحيين

موعد شم النسيم بعد ترحيل إجازة عيد العمال

1- يوم الخميس الموافق 2 مايو: إجازة عيد العمال.

2- يوم الجمعة الموافق 3 مايو: عطلة أسبوعية.

3- يوم السبت الموافق 4 مايو: عطلة أسبوعية.

4- يوم الأحد الموافق 5 مايو: إجازة في البنوك وبعض المؤسسات بمناسبة عيد القيامة.

5- يوم الاثنين الموافق 6 مايو: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.

عيد شم النسيم عند المصريين القدماء
عيد شم النسيم عند المصريين القدماء

تاريخ عيد شم النسيم

منذ أيام الفراعنة ارتبط عيد شم النسيم في مصر بمشاعر البهجة فكان المصريون يحتفلون به منذ 4 آلاف سنة، مخلّدين تلك الذكرى في موسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود، فهو عيد رمزاً للوحدة الوطنية، إذ يجتمع فيه مختلف الأديان للاحتفال معاً بهذا اليوم.

عادة الاحتفال بشم النسيم لها طابع خاص في هذا اليوم، تبدأ بتلوين البيض بألوان زاهية، ثم تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة، وهي نفس الأكلات التي اعتاد المصريون القدماء تناولها في هذا اليوم.

عيد شم النسيم
عيد شم النسيم

وسوف نرصد لكم الأجازات المتبقية في سنة 2024، وهي كالتالي:
- الأحد  ٧ يناير

عيد الميلاد المجيد


- الخميس ٢٥ يناير

ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة


- الثلاثاء  ٩ أبريل - الأحد ١٤ أبريل

عيد الفطر المبارك


- الخميس ٢٥ أبريل

عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)


- الأربعاء  ١ مايو

عيد العمال


- الإثنين  ٦ مايو

عيد شم النسيم


- الأحد ١٦ يونيو

وقفة عيد الأضحى


- الإثنين ١٧ يونيو - الخميس ٢٠ يونيو

عيد الأضحى المبارك


- الأحد ٣٠ يونيو

ثورة ٣٠ يونيو


- الإثنين ٠٨ يوليو

بمناسبة رأس السنة الهجرية


- الثلاثاء ٢٣ يوليو

عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢


- الإثنين ١٦ سبتمبر

المولد النبوي الشريف


- الأحد ٠٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

عيد شم النسيم الإجازات الرسمية عيد تحرير سيناء شم النسيم عيد العمال

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