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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم تدريبا على حرفة إنتاج الزيوت الطبيعية لسيدات محافظة الغربية

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، فعاليات التدريب المتقدم لحرفة إنتاج الزيوت الطبيعية، استهدف سيدات من قريتي شبرا اليمن وكفر شبرا اليمن بمحافظة الغربية بهدف تشجيعهن على بدء مشروع عصر الزيوت الطبيعية وإنتاج مستحضرات تجميل متعددة لزيادة الدخل وتوفير حياة كريمة لهن ولأسرهن في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أنتجن سيرم للبشرة وبادي لوشن وصابون طبيعي.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.

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