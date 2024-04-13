كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستقام يوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري في استاد القاهرة الدولي.

يتكون طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك ودريمز الغاني من الحكم الرواندي صامويل أويكوندا، ويعاونه الحكام الأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي، بالإضافة إلى الحكم المالي بوبو تراوري.

وسيكون الجنوب إفريقي مكاليما زينيث حكما للفيديو، وسيعاونه مساعده توم ابو نجيل.

أما المراقب العام عن المباراة فسيكون الليبي عمر جمعة عبد الصادق، بينما سيكون الحكم الغيني أبوبكر دومبيا مراقبا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتأهل الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية بعد تخطيه عقبة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي، حيث فاز في مباراة الذهاب بملعب السلام بهدفين مقابل هدف، وتعادل في مباراة الإياب بملعب القاهرة بهدف لمثله.