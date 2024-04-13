أسماء معلقي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري.. تعرف عليهما

تُقام مباراة القمة الـ127 بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة، بعد غد الإثنين، في تمام السابعة مساءً.

تُذاع المباراة على قناة أون سبورت، حيث سيتولى التعليق على القناة الصوتية الأولى المعلق أيمن الكاشف، وعلى القناة الصوتية الثانية مؤمن حسن.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة جمعها خلال 10 مباريات، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر، برصيد 18 نقطة جمعها خلال 12 مباراة.

فاز الأهلي في مباراته الأخيرة قبل القمة على زد بهدف نظيف سجله وسام أبو علي، فيما حقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، سجلها أحمد السيد زيزو هدفين وناصر ماهر هدفًا.