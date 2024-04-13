حملات صحية لضبط الأسواق ورفع الإشغالات بـ كوم امبو

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك تعليمات مشددة للتنسيق المتواصل بين كافة الجهات المعنية للإستمرار فى تكثيف الحملات الرقابية الهادفة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من إلتزام التجار بالقوانين والإشتراطات الصحية حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة ، ولتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات المعروضة لجمهور المستهلكين .

ضبط الأسواق

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بشن حملة مكبرة على الأسواق بالتنسيق مع اللجان المشتركة من الطب البيطري والصحة وحماية المستهلك والبيئة ، وبمشاركة نائب رئيس المدينة أحمد عبد النبى ، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية .

حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 11 محضر متنوع منها 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، و 3 محاضر لعدم النظافة الصحية ، و 2 محضر بيئة خطر داهم ، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، فضلاً عن تحرير 2 محضر لوجود 53 كيلو جرام من الأغذية واللحوم المختلفة تغير فى الخواص الطبيعية ، مع مصادرة المضبوطات المخالفة ، وهو الذى تكامل مع رفع الإشغالات بشارع بورسعيد لتسهيل حركة المارة والمركبات على الوجه الأكمل .