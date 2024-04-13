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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مئات المستوطنين الإسرائيليين يحتشدون في قرى فلسطينية ويهاجمون سكانها بالضفة الغربية

مئات المستوطنين الإسرائيليين
مئات المستوطنين الإسرائيليين يحتشدون في قرى فلسطينية

قال شهود عيان لشبكة CNN الأمريكية إن مئات المستوطنين الإسرائيليين يحاصرون البلدات الفلسطينية ويهاجمون السكان في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة حتى بعد ظهر يوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها شبكة CNN، مستوطنين يشعلون النار في منازل وسيارات في قرية دوما، جنوب شرق نابلس. وتظهر اللقطات دخانا كثيفا يجتاح الهواء بينما يطلق المستوطنون أعيرة نارية في المنطقة.

وذكر شهود عيان أن المستوطنين اقتحموا منازل الأهالي، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع الفلسطينيين، وفي أحد مقاطع الفيديو التي حصلت عليها شبكة سي إن إن من دوما، وصف أحد الرجال الوضع بأنه 'حرب شوارع'.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين في قريتي دير دبوان وبيتين، شرق مدينة رام الله. وشوهد الفلسطينيون وهم يلقون الحجارة على المستوطنين، فيما أطلقت المركبات العسكرية الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها شبكة CNN، تواجدا عسكريا إسرائيليا متزايدا على حاجز بالقرب من بلدة سنجل، شمال شرق رام الله.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان يوم السبت إن أكثر من عشرة فلسطينيين وصلوا إلى المستشفيات في أنحاء الضفة الغربية، معظمهم أصيبوا بإطلاق نار.

وتأتي هجمات المستوطنين الأخيرة بعد يوم من هجوم واسع النطاق في قرية المغير شرق رام الله، أسفر عن مقتل رجل فلسطيني، في أعقاب البحث عن فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاما فُقد في مستوطنة قريبة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، وفاة الصبي بنيامين أحيماير.

ولم يتضح بعد سبب الوفاة، ولم يقدم الجيش الإسرائيلي بعد أي دليل على أن هذا كان “هجومًا إرهابيًا”. وتواصلت CNN من أجل توضيح الملابسات لكنها لم تصل إلى اجابة.

المستوطنين الإسرائيليين الضفة الغربية قرية دوما

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