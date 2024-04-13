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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل تسبب عمليات التجميل وفلاتر التصوير أمراضا نفسية؟.. فيديو

عمليات التجميل
عمليات التجميل

كشف الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، عن مخاطر وهوس استخدام فلاتر التصوير وعمليات التجميل، مردفًا: «استخدام فلاتر التصوير يسمى مرض اضطراب تشوه صورة الجسم».

وأضاف نبيل القط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز وآية شعيب وحسام المراغي وشريف نور الدين، مقدمي برنامج «أنا وهو وهي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من الأشخاص لا يتقبلون شكلهم ومظهرهم الخارجي لذا يقومون باستخدام فلاتر التصوير، معقبًا: «دا أحد اضطرابات الوسوسة وينتج لعدم تقبل الشخص لذاته».

وتابع نبيل القط: «المنظور الغربي حدد مقياس واحد للجمال، لذا نرى هناك تشابه في العديد من الملامح الخارجية للأشخاص جراء استخدام معايير معينة عند إجراء عمليات التجميل، كما أن هناك اندفاع من الأشخاص على إجراء مثل هذه العمليات».

وأوضح أن الانشغال المفرط بعمليات التجميل وفلاتر التصوير يصيب العديد من الأشخاص خاصة المراهقين، مشيرًا إلى أن طرق الوقاية من هوس الفلاتر يبدأ من التخلص من الهاتف المحمول المدجج بالتطبيقات المخصصة في عملية الفلاتر.

وأكمل: المراهقين أكثر الفئات استخداما لفلاتر التصوير نظرا لأنهم غير راضيين عن شكلهم، كما ان كبار السن من الفئات الأكثر استخداما لفلاتر التصوير بسبب ظهور التجاعيد والشعر الأبيض.

الطب النفسي فلاتر التصوير عمليات التجميل صورة الجسم برنامج أنا وهو وهي

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