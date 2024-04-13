ماغي بو غصن ترد على تشبيه شخصية يسار بالإعلامية رضوى الشربيني

أعربت الفنانة ماغي بو غصن عن ردود الفعل عن شخصية الإعلامية يسار الذى قدمتها ضمن أحداث مسلسل “ع أمل” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقالت ماغي بو غصن خلال لقائها ببرنامج “et بالعربي” أن ردود الأفعال من الجمهور ومن أصدقائها كانت مليئة الإيجابية.

وعن تشبيه شخصية يسار بشخصية الإعلامية رضوى الشربيني، قالت ماغي بو غصن أن بالفعل هناك بعض الصفات المتشابهة بينهما لأن يسار إعلامية تهتم بالدفاع عن المرأة ، ولكن شخصية يسار متطرفة للغاية، معلقة: “أنا بحب رضوى الشربيني كتير وانبسطت بإشدتها بالمسلسل وهي شخصية راقية ومتصالحة مع حالها وانا من متابعيها” .

مسلسل “ع أمل” شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول المذيعة يسار التي تقدم برنامج بعنوان (ع أمل)، وتقابل جارها الجديد نبال، ولكنها لا تعرف أن انتقاله ليس مجرد صدفة وتتسارع الأحداث.

مسلسل “ع أمل" من ﺇﺧﺮاﺝ: رامي حنا وتأليف نادين جابر ، ومن بطولة ماغي بو غصن ، مهيار حضور، بديع أبو شقرا ، عمار شلق ، كارول عبود، وأخرون.

وتعاون الملحن محمد يحيي لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة اليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغانى باللهجة المصرية، حيث إنتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل".

وقال الملحن محمد يحيي في تصريحات صحفية أنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع اليسا في لحن أغنية لبنانية ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرا أنه دائما يوجد كيميا بينهم ويقدم معها أحلى ألحانه وتحمل الأغنية عدد من المفاجآت.

وتعاون الملحن محمد يحيى مع اليسا في عدد من الأغانى الناجحة، والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها العقد وهنغني كمان وكمان وإلى كل اللى بيحبونى ومكتوبة ليك وأسعد واحدة وغيرها .