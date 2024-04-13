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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طالب في حادث تصادم دراجة بخارية بعامود إنارة ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طالب مصرعه بمحافظة بني سويف، إثر حادث سير وقع نتيجة تصادم دراجة نارية بعامود إنارة بالطريق الفرعي بين قريتي “دنديل ـ كوم أبو خلاد”  بدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة، وتم نقل جثته إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف،إخطاراً من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بعامود إنارة بالطريق الفرعي بين قريتي "دنديل ـ كوم أبو خلاد" بدائرة المركز، وتم التوجيه بسرعة الانتقال لموقع البلاغ وإخطار مرفق الإسعاف .

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ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارة نقلت جثة الشاب المتوفي بالحادث إلى مستشفى بنى سويف التخصصي جثة الشاب المتوفي بالحادث، حيث تبين أنه يدعى "محمد محمود عبد الحميد" يبلغ من العمر 15 عامًا، مقيم عزبة النقطة بمركز ناصر، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في حادث تصادم دراجة نارية كان يستقلها بأحد أعمدة الإنارة.

وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وإخطار مفتش الصحة لمعاينة الجثة، تمهيدًا لإستصدار تصريح الدفن.

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