سيمون: فاتن حمامة مثلي الأعلى والأمم المتحدة كرمتني لإكمال مسيرتها الفنية

أكدت الفنانة سيمون، انه لست مؤمنة بالأبراج، معلقة “أنا ما كنتش بفهم فى الأبراج واللى فهمنى إياها الفنانة فاتن حمامة لأنها كانت برج الجوزاء، وهى مثلى الأعلى”.

وقالت سيمون، خلال لقاء لها لبرنامج “السفيرة عزيزة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه حصلت على جائزة من لجنة الفنون فى الأمم المتحدة لإكمال مسيرة فاتن حمامة.

وتابعت الفنانة سيمون، أن سر نجاحها الرد على الجمهور بنفسها على وسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدة أنها كانت منذ سنوات ترد هى ووالدها على جوابات المتابعين لها من داخل وخارج مصر قبل ظهور السوشيال ميديا.