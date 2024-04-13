شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

كشفت النجمة المصرية شيرين سيف النصر عن كواليس مسلسلها “ من الذى لايحب فاطمة” ، والذى عرض عام 1996 ، حيث أكدت أنها استوحت شكل أول حجاب لها داخل أحداث العمل ، من الفنانة شادية ،والتي كانت ظهرت به في فيلم فى بطولتها مع الفنان عبد الحليم حافظ .

وتابعت شيرين سيف النصر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنها حرصت على اختيار شكل الحجاب بنفسها داخل أحداث العمل ، مؤكدة انها أصرت أن يظهر الحجاب بشكل جيد خلال العمل ، كما حرصت على ان يكون هناك تناسق فى ألوانه .

و أكدت “ شيرين سيف النصر ” ان أجرها في هذا العمل كان 3 آلاف جنيه فى الحلقة الواحدة ، وهو الأمر المتبع خلال تلك الفترة أن يحصل الممثل على أجره بالحلقة .

وتابعت “ شيرين سيف النصر ” ، ان هذا الأجر كان الأعلى بين أجور الفنانين خلال تلك الفترة ، إلا أنها قامت بالإنفاق على ملابسها التى ظهرت بها فى العمل أضعاف الأجر الذي حصلت عليه .

وأشارت الفنانة شيرين سيف النصر إلى أنها تقوم بإنفاق أجرها على ملابس الشخصية التى تجسدها داخل العمل ، حتى وان حصلت على أجر كبير ، إذ انها تعتبر ان ملابس الفنان جزء من أدواته ويجب ان يخرج فى أحسن إطلالة للمشاهد العربى.