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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسرائيل تقرر إغلاق مجالها الجوي بدءا من الليلة

صدى البلد

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية أن إسرائيل قررت إغلاق مجالها الجوي بدءا من الليلة ، وذلك وفقا لما نشرته مواقع عبرية .

وكانت قد أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الاردني اغلاق الاجواء الاردنية امام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للاجواء بشكل مؤقت واحترازي ابتداء من الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش - 11:00 مساء بتوقيت المملكة لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات
 

يأتي هذا وسط التوترات الناجمة عن ضربة ايرانية محتملة لاسرائيل ردا على قصفها السفارة الايرانية في دمشق في وقت سابق

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