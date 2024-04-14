شاهد .. صواريخ إيرانية فوق الكنيست الإسرائيلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق تحليق صواريخ باليستية إيرانية فوق مبنى الكنيست الإسرائيلي.

وشهدت سماء العاصمة الأردنية عمان، ومناطق أخرى، عمليات اعتراض من الدفاعات الجوية الأردنية لمسيرات إيرانية، دخلت المجال الجوي للبلاد.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين أمنيين بالمنطقة، بأن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي الأردني.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق صفارات الإنذار في مواقع في أنحاء إسرائيل في وقت مبكر الأحد (بالتوقيت المحلي).

وسمع شاهد من "رويترز" في القدس، دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض جوي لطائرات مسيرة أطلقتها إيران عرضتها محطة تلفزيونية

وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن شهود، بسماع دوي انفجارات في القدس، صباح الأحد، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها نتيجة لاعتراض أهداف جوية إيرانية.