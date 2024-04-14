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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طرق التخلص من بقع ملابس العيد

بقع الملابس
بقع الملابس

تواجه السيدات بقع الملابس، وبحسب ما نشره موقع هيلثي، إليك بعض الطرق للتخلص من بقع الملابس التي قد تحدث خلال العيد.

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بقع الدهون:

ضعي مسحوقًا معتدلًا مثل مسحوق الصودا أو النشا على البقعة واتركيه لبضع دقائق لامتصاص الدهون.
افركي البقعة بلطف باستخدام فرشاة أو قطعة قماش نظيفة.
اشطفي القماش بالماء البارد واستمري في غسل الملابس كالمعتاد.


بقع الشوكولاتة:

قومي بإزالة الشوكولاتة المتجمدة أو الصلبة بواسطة أداة مثل السكين أو القطعة المسطحة.
ضعي الملابس تحت مصدر ماء بارد لإزالة الشوكولاتة المذابة، استخدمي إصبعك أو فرشاة ناعمة لفرك البقعة بلطف.
اغسلي الملابس بماء بارد ومنظف ملابس عادي.


بقع العشب:

قومي بتبليل البقعة بالماء البارد لإزالة العشب الزائد.
افركي البقعة بقليل من المنظف السائل أو الصابون السائل.
اغسلي الملابس بالماء البارد والمنظف العادي.


بقع العصائر أو المشروبات:

قومي بتبليل البقعة بالماء البارد على الفور لإزالة السوائل الزائدة.
ضعي قليلًا من المنظف السائل على البقعة وافركيها بلطف.
اشطفي الملابس بالماء البارد واغسليها كالمعتاد.


تذكري أنه من المهم التصرف بسرعة وعدم تجفيف البقعة قبل إزالتها تمامًا، حيث يمكن أن يجعل ذلك البقعة أكثر صعوبة في إزالتها. قد تحتاجين إلى تكرار العملية في بعض الحالات الصعبة أو استخدام منظفات خاصة للبقع العنيدة.

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