وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحواجب.. حافظي على جمالك

يمكنك استخدام بعض الوصفات الطبيعية التالية للتخلص من قشرة الحواجب والحفاظ على جمالها، خاصة خلال العيد.

وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحواجب

زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على خصائص ترطيبية ومضادة للبكتيريا التي تساعد على علاج قشرة الحواجب. قومي بتدليك قليل من زيت جوز الهند على الحواجب بلطف قبل النوم واتركيه طوال الليل، وفي الصباح، قومي بشطفه بالماء الفاتر، وكرري هذه العملية بانتظام للحصول على نتائج أفضل.

الخل الأبيض: يعمل الخل الأبيض على توازن درجة الحموضة في الجلد ويساعد في التخلص من القشرة. قومي بمزج ملعقتين من الخل الأبيض مع كوب من الماء، استخدمي هذا المزيج للتدليك بلطف على الحواجب باستخدام قطعة قطنية نظيفة. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر، وكرري هذه العملية مرتين في الأسبوع.

الألوفيرا: يحتوي جل الألوفيرا على خصائص مهدئة ومرطبة تساعد على تخفيف القشرة وتهدئة الجلد. قومي بفتح ورقة ألوة فيرا واستخرجي الجل من الداخل. ضعي الجل على الحواجب واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ. كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع.

قناع الشوفان والعسل: قومي بمزج ملعقتين من الشوفان المطحون مع ملعقة صغيرة من العسل لتكوين عجينة، ضعي هذه العجينة على الحواجب واتركيها لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليها بالماء الدافئ. يساعد هذا القناع على تقشير الجلد الميت وترطيب الحواجب.

الزيوت الطبيعية: يمكنك استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو لترطيب الحواجب والتخلص من القشرة. ضعي قطرات قليلة من الزيت على حواجبك ودلكيها بلطف لمدة دقيقتين، ثم اتركيها لتمتص الزيت لمدة 30 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر.

مهما كانت الوصفة التي تستخدمينها، يجب أن تكوني مستمرة في تطبيقها بانتظام للحصول على النتائج المرغوبة. كما من الأهمية بمكان الحفاظ على نظافة الحواجب وعدم استخدام منتجات قاسية عليها.

ومن الطبيعي أن تستغرق هذه الوصفات بعض الوقت لتحقيق النتائج، لذا ينصح بالصبر والاستمرارية، إذا استمرت مشكلة قشرة الحواجب رغم استخدام هذه الوصفات، قد يكون من الأفضل استشارة طبيب الجلدية لتقييم الحالة وتقديم المشورة المناسبة.