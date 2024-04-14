عمرو يوسف: رفضت الاستعانة بدوبلير في شقو

قال عمرو يوسف إنه بذل مجهود كبير جدا فى تصوير فيلمه الجديد شقو والذى يخوض به المنافسة فى موسم عيد الفطر الحالي.



وقال عمرو يوسف لـ صدى البلد إن الفيلم يحتوى على كثير من المشاهد الأكشن، وعلى الرغم من خطورتها إلا أنه رفض الاستعانة بدوبلير لتقديمها.



وأضاف يوسف أنه أصر على تقديم هذه المشاهد بنفسه كنوع من أنواع المصداقية مع جمهوره ولتظهر بأفضل شكل أمام الجمهور.





ايرادات فيلم شقو

وحصد فيلم شقو الجمعة 9 ملايين و819 ألفًا و784 جنيهًا في دور العرض السينمائية المختلفة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في السينما في وقفة العيد 27 مليونًا و673 ألفًا و374 جنيهًا.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.