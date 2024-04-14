أسما لمنور: شرط واحد لتقديم أغنية مصرية جديدة

حلت المطربة أسما لمنور ضيفة على بود كاست الإعلامي عمرو أديب وأصالة BigTime والمعروض على شاشة قنوات mbc مصر.

وتحدثت أسما خلال حلقتها، أمس السبت فى الكثير من الأسرار والكواليس التى كشفتها لأول مرة، ومنها تكرار تجربة الأغاني المصرية.



وعن تقديمها أغاني باللهجة المصرية أكدت أسما أنها قدمت من قبل الكثير من الأغاني المصرية، ولا تمانع فى تكرار هذه التجربة فى حالة وجود كلمات وألحان جديدة لم يتم تقديمها من قبل.



وعن تقديم ألبوم كامل أكدت أسما أنه من الصعب تقديم ألبوم مصري كامل، لكونه يحتاج إلى وقت طويل فى التحضير له وتنفيذه، ولكن من السهل تقديم أغنية سينجل بشرط وجود كلمات ولحن مختلف عن المعتاد.





أغاني أسما لمنور

ومع بداية عام 2023، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ديو أصالة وأسما لمنور الجديد، والذي يحمل اسم سيد الغرام، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية تم طرحها على طريقة الفيديو كليب.

كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين.

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغاني الفنانة أسما لمنور ، والتي تحمل أسم أنا لو، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أنا لو لـ أسما لمنور، من كلمات: مزيد، ألحان: نوت، أشراف موسيقى: بندر سعد، توزيع موسيقي: خالد عز، ايقاع: إبراهيم حسن، مكس وماستر: جاسم محمد.

طرح الموسيقار زيد نديم، أغنية "عمري وشوقي"، للفنانة المغربية أسما لمنور وهي من كلمات نهار، وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم، وأكد أن الأغنية مختلفة تماما عن اسما .

من ناحية أخري يعيش الموسيقار زيد نديم، حالة نجاح كبيرة، بعد التعاون مع ماجد المهندس في أغنية "ودعت روحي"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله، وأكد أنها نالت ردود أفعال واسعة.