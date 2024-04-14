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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صراخ وعويل.. هلع الإسرائيليين في الشوارع خوفًا من الصواريخ الإيرانية| فيديو

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة هلع إسرائيليين في الشوارع خوفًا من الصواريخ الإيرانية التي انطلقت فجر اليوم نحو إسرائيل.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، الأحد، أن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في حين تعهد الجيش الإسرائيلي بـ"فعل المطلوب" لحماية الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن حقيقة قيام إيران بإطلاق النار للمرة الأولى من أراضيها باتجاه إسرائيل يتطلب رداً حاسماً، سيأتي قريباً".

وأشارت إلى أن الحكومة السياسية والأمنية في إسرائيل ما زالت تواصل اجتماعها في مقر "الكيرياه" بوزارة الدفاع، مؤكدين أنه "سيكون هناك رد كبير وقوي".

وفي ذات السياق، قال المسؤولون بحسب الصحيفة: "لقد اعترضنا 99% من الصواريخ الإيرانية، بعد أن استعدينا لها".

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي في مؤتمر صحفي مقتضب إن "الجيش سيفعل كل ما هو مطلوب للدفاع عن المواطنين الإسرائيليين".

وبحسب "يديعوت أحرنوت" فإن "الهجوم الإيراني واسع النطاق على إسرائيل، تم خلاله تفعيل أجهزة الإنذار بدون توقف تقريباً لمدة 15 دقيقة في عشرات البلدات، من بينها القدس وبئر السبع والنقب وديمونا ومرتفعات الجولان".

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