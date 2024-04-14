بايدن: أجتمع مع قادة مجموعة السبع للرد على الهجوم الإيراني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيجتمع مع قادة مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأكد بايدن، في بيان، إدانته للهجوم الإيراني بـ"أشد العبارات الممكنة".

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن"، إن وزير الدفاع لويد أوستن طلب من نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، إبلاغ القيادة الأميركية بأي رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وتحدث أوستن وجالانت هاتفياً بعد ساعات من الهجوم الإيراني بمسيرات وصواريخ، رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف سفارة طهران في دمشق.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، صباح الأحد، إن إيران أطلقت حتى الآن "أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ" على إسرائيل منذ مساء السبت.

وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز، وعشرات الطائرات المسيرة خارج حدود إسرائيل.

وأشار هاجاري إلى أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ "أرض-أرض" باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها، مضيفاً: "المواجهة لم تنته، والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات".