أحترس تلك الأجزاء| قد تصيبك بمرض السرطان.. ما علاقة الدواجن؟

يفضل الكثيرون تناول الدجاج عن اللحوم، كونها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات التي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة، لكن دراسة حديثة حذرت من تناول أجزاء محددة من الأولى لأنها من الممكن أن تصيب من يتناولها بالسرطان وفق موقع "healthline”.

الدواجن

فوائد لحوم البيضاء



ورصدت الدراسة فوائد اللحوم البيضاء كالتالي:

-تقوية جهاز المناعة.

-تحسين اللياقة البدنية للجسم.

-نشاط الدورة الدموية.

-منع تجلط الدم.

-تحتوي على البروتينات وڤيتامين (أ) أو ڤيتامين (ب) وڤيتامين (هـ).

-تساعد في إمداد الجسم بالحديد والفسفور والكاروتين.

قطع في الدجاجة قد تصيبك بالسرطان

الرأس

من الممكن أن تحتوي الرأس على أشياء خطيرة على صحة الإنسان.

الأمعاء

تتواجد في أمعاء الدجاجة أنواع كثيرة من البكتيريا وبقايا الطعام وتناولها بشكل مبالغ فيه يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون في الدم"الدهون الثلاثية".

الرقبة

يوجد برقبة الدجاجة عقد ليمفاوية تحتوي على بكتيريا وأكلها بشكل متكرر يزيد من خطر إصابتك بالسرطان.

الدواجن

الجلد

جلد الدجاجة ليس مفيدًا على الإطلاق ولكنها غنية بالدهون ويتواجد بها العديد من البكتيريا عليه.

المؤخرة

أكبر وأخطر جزء في الدجاجة المؤخرة لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السموم والبكتيريا والتي تؤثر علي الإنسان بطريقة سلبية على صحته.

الأرجل

تحتوي أرجل الدجاج على العديد من الهرمونات والتي عند تناولها يمكن تضر بالصحة وتؤدي لزيادة مفرطة في الوزن.

الرئة

تحتوي الرئة على بكتيريا كثيرة لن تستطيع التخلص منها عن طريق تعريضها لدرجات حرارة عالية لأن لديها القدرة على مقاومتها.