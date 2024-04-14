شاب ينهي حياة زوج شقيقته دهسا بسيارته في المحلة والنيابة تحقق.. صور

أصدر المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة وفاة عجوز خمسيني علي يد شقيق زوجته في لحظات غادرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



ووجهت النيابة العامة في تعليماتها بأهمية تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان.



كان طريق عزبة العشري بقرية الجابرية بمركز المحله ، بمحافظة الغربية شهد مصرع خمسيني علي يد شقيق زوجته ،في ثالث أيام عيد الفطر ، تزامنا مع شروع شاب بالتعاون مع آخرين علي الاعتداء بالضرب المبرح علي زوج شقيقته ، أسفر عنه مصرعه بعد نقله لمستشفى المحله العام ،ذلك بسبب خلافات أسرية بينهم .

من ناحية أخرى يواصل ضباط مباحث مركز المحلة من جهودها لضبط المتهمين الهاربين وتسليمهم للعدالة.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الغربية، اخطارا من العميد محمد حواظ مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ بإصابة خمسيني يدعي "إبراهيم حلوة " يبلغ من العمر ٥١ عاما ،يعمل عامل بأحد المصانع ،مصاب بجروح قطعية فى الراس ونزيف داخلى،وتم نقله إلي مستشفي المحله العام ،ولفظ انفاسه الأخيرة ، ذلك إثر قيام شقيق زوجته بمساعدة اخرين بالتعدى عليه بعصا ودهسه اسفل عجلات سياره.

انتقلت قوة امنية الى محل البلاغ، وتبين انه توفى نتيجة تعرضه للضرب المبرح من عصا وسحله واصابته بجروح قطعية فى الراس وكدمات ونزيف داخلى، وذلك بسبب خلافات بينهم منذ بداية شهر رمضان مع زوجته وشقيقها ، واستعان المتهم باخرين واستدرجوه لمكان الواقعة، بزعم رؤية نجلته واعتدوا عليه، وتم نقله للمستشفى العام وفارق الحياه بعدها بساعات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

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