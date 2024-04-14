عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب ينهي حياة زوج شقيقته دهسا بسيارته في المحلة والنيابة تحقق.. صور

الضحية بالغربية
الضحية بالغربية

أصدر المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز  المحلة بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة وفاة عجوز خمسيني علي يد شقيق زوجته في لحظات غادرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

طلاب يعتدون على زميلهم بسلاح أبيض بـ تربية رياضية طنطا


ووجهت النيابة العامة في تعليماتها بأهمية تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان.
 

كان طريق عزبة العشري بقرية الجابرية بمركز  المحله ، بمحافظة الغربية شهد مصرع خمسيني علي يد شقيق زوجته ،في ثالث أيام عيد الفطر ، تزامنا مع شروع شاب بالتعاون مع آخرين علي الاعتداء بالضرب المبرح علي زوج شقيقته ، أسفر عنه مصرعه بعد نقله لمستشفى المحله العام ،ذلك بسبب خلافات أسرية بينهم .
من ناحية أخرى يواصل ضباط مباحث مركز المحلة من جهودها لضبط المتهمين الهاربين وتسليمهم للعدالة.

txt

الاحتلال: العثور على جثة مراهق إسرائيلي مفقود في الضفة الغربية

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الغربية، اخطارا من العميد محمد حواظ  مأمور  مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ بإصابة خمسيني يدعي  "إبراهيم حلوة " يبلغ من العمر  ٥١ عاما ،يعمل عامل بأحد المصانع ،مصاب بجروح قطعية فى الراس ونزيف داخلى،وتم نقله إلي مستشفي المحله العام ،ولفظ انفاسه الأخيرة ، ذلك إثر قيام شقيق زوجته بمساعدة اخرين بالتعدى عليه بعصا ودهسه اسفل عجلات سياره.

والد طالب جامعة طنطا: ابني كان بيدافع عن فتاة لسرقة موبايلها من زميلها

انتقلت قوة امنية الى محل البلاغ، وتبين انه توفى نتيجة تعرضه للضرب المبرح من عصا وسحله واصابته بجروح قطعية فى الراس وكدمات ونزيف داخلى، وذلك بسبب خلافات بينهم  منذ بداية شهر رمضان مع زوجته وشقيقها ، واستعان المتهم باخرين واستدرجوه لمكان الواقعة، بزعم رؤية نجلته واعتدوا عليه، وتم نقله للمستشفى العام وفارق الحياه بعدها بساعات.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

IMG-20240414-WA0021
IMG-20240414-WA0021
IMG-20240414-WA0020
IMG-20240414-WA0020
التحقيق في واقع الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الأجهزة الأمني الاجهزة إصابته بجروح اعتداء بالضرب اسفل عجلات الضفة الغربية الضرب المبرح التعدي عليه الإعتداء بالضرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بجنوب سيناء

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

جيش الاحتلال يسمح للأطفال والنساء بالعودة إلى شمال قطاع غزة

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

تحرك إسرائيلي وقلق أمريكي| أول تعليق من واشنطن على الهجوم الإيراني.. ومجلس الأمن يتدخل

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

غيابات الأهلي في القمة.. موقف كوكا ومروان عطية من المشاركة أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

أبناء وطن واحد.. محافظ الغربية يستقبل مطران طنطا للتهنئة بعيد الفطر

ترشيحاتنا

روسيا: الهجوم الإيراني على إسرائيل للدفاع عن النفس

كولر لا يخسر من الزمالك.. هل تستمر العقدة البيضاء أمام الساعة السويسرية؟

أحترس تلك الأجزاء| قد تصيبك بمرض السرطان.. ما علاقة الدواجن؟

فحص 4.9 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

كابوس الإصابات يخيم على الزمالك قبل لقاء القمة أمام الأهلي

الرئيس الإيراني: سنوجه ردًا قاسيًا إلى إسرائيل حال شنها هجومًا جديدًا علينا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمكانيات جبارة .. تسريبات جديدة حول ساعة Galaxy Watch 7 الذكية

أسعار خرافية .. إطلالات الفنانات بالعيد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سجل خالٍ من الهزائم|هل يداوي ليفربول جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس.. وأرقام مميزة لـ«صلاح»

طريقة عمل الحواوشي بالعيش الأبيض

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ