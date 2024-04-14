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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كابوس الإصابات يخيم على الزمالك قبل لقاء القمة أمام الأهلي

صدى البلد

عندما يقترب الفريقان الكبيران في كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك، من مواجهة القمة المنتظرة، يزداد التوتر والترقب لدى جماهير الفريقين. 

ومع اقتراب مباراة القمة في المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري Nile، يبدو أن الزمالك يواجه تحديات كبيرة قبل اللقاء المرتقب.

في المقابلة القادمة، سيغيب عدد من لاعبي الزمالك عن المباراة، بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الأخيرة. ستكون هذه الغيابات صفعة قوية للفريق، خاصة وأن بعض اللاعبين الرئيسيين سيكونون بعيدين عن المباراة.

من بين الغيابات البارزة في صفوف الزمالك، يتصدر قائمة اللاعبين المتغيبين محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي، اللذين يعانيان من إصابات في الرباط الصليبي. بالإضافة إلى ذلك، يتواجد محمد صبحي في قائمة المتغيبين بسبب إصابته في العضلة الضامة، ويتعافى كذلك محمد أشرف روقا وإبراهيما نداي من الإصابات في العضلات الخلفية. 

وليس هذا فقط، بل يضاف إلى القائمة يوسف أوباما ومحمود علاء، اللذين يواجهان مشاكل باصابات عضلية تمنعهم المشاركة في اللقاء.

تلك الغيابات تمثل تحديًا كبيرًا للجهاز الفني واللاعبين المتبقين في الزمالك، الذين يسعون للحفاظ على توازن الفريق وتحقيق الانتصار في مواجهة الأهلي، الذي يعتبر دائمًا منافسًا قويًا.

تشكيل الزمالك المتوقع يتضمن:
- حراسة المرمى: محمد عواد
- خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح
- خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، أحمد مصطفى زيزو
- خط الهجوم: سامسون أكينولا

الأهلى الأهلي والزمالك الرباط الصليبى حسام عبدالمجيد تشكيل الزمالك محمود علاء محمود حمدي الونش

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