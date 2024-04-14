غدا.. بدء امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني بمنطقة الشرقية الأزهرية

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المنطقة أنهت الاستعدادات لبدء امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 – 2024.

وأضاف «الجنيدي »، أنّه اطمأن على جميع استعدادات الإدارات التعليمية لبدء امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثان، وذلك بالتواصل مع جميع مديري الإدارات التعليمية الأزهرية، مشددا على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه المعاهد خلال انعقاد هذه الاختبارات بها.

وأشار رئيس منطقة الشرقية الأزهرية إلى أنّه وجّه بتوفير البيئة والجو المناسب لطلاب صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، لأداء الامتحانات الأدائية بشكل مثالي، يُحقق لهم كافة سُبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

ومن المقرر أن يتم امتحان الطلاب في كل يوم ثلاثة مواد، ويكون الزمن المخصص لكل مادة ساعة واحدة، وفقًا للجدول التالي:



الإثنين الموافق 15 أبريل 2024:

اللغة العربية من الساعة 9: 10 صباحًا.، التربية الإسلامية من الساعة 10: 11 صباحًا.

الرياضيات من الساعة 11: 12 صباحًا.



الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024:

المهارات المهنية من الساعة 9: 10 صباحًا.

الدراسات الاجتماعية من الساعة 10: 11 صباحًا.

العلوم من الساعة 11: 12 صباحًا.

الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024:

اللغة الإنجليزية من الساعة 9: 10 صباحًا.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الساعة 10: 11 صباحًا.

ويعتمد نظام التقييم الجديد على توزيع درجات المادة على اختبارات الشهور، بالإضافة إلى ذلك امتحان نهاية الفصل الدراسي والسلوك، ويجب النجاح في امتحان المهام الأدائية للنجاح في المقرر، وتبلغ درجاته العظمى 35 درجة، وفق البيانات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية.