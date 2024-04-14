اليوم.. افتتاح بطولة إفريقيا للطائرة رجال بالنادي الأهلي

تفتتح اليوم الأحد منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي يستضيفها النادي الاهلي خلال الفترة من ١٢-٢٤ أبريل الجاري على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

ووجه مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة إلى كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وبشرة حاجي رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لحضور حفل الافتتاح.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على الاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بالبطولة، وتسكين الفرق المشاركة، وكافة الأمور الخاصة بالإقامة والانتقالات.

ووجهت اللجنة بضرورة توفير كافة طلبات الفرق المشاركة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي