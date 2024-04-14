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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يهدد لاعبي الأهلي قبل ساعات من لقاء الزمالك.. تفاصيل

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أصدر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا صارمًا تجاه لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة ضد الزمالك في قمة دوري NILE غدًا.

وعلم صدي البلد، أن كولر أعلن رسميًا لجميع اللاعبين عن فرض غرامة مالية على أي لاعب يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات المقبلة أو يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام.

أكد كولر لخالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ضرورة تطبيق الغرامة على أي لاعب ينتهك الحظر الإعلامي المفروض عليهم قبل المباراة.

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ الاثنين، على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري NILE.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القمة:


- حراسة المرمى: مصطفى شوبير
- خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول
- خط الوسط: كوكا، عمرو السولية، مروان عطية أو أكرم توفيق
- خط الهجوم: كهربا، وسام أبوعلى، طاهر محمد طاهر.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

يذكر أن مجموعة قنوات أون تايم سبورت تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصريا ومباشرة عبر قنواتها في مصر والوطن العربي.

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