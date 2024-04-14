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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال إجازة عيد الفطر.. ضبط 500 مخالفة تموينية لمحال ومخابز ومستودعات بالجيزة

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط ٥٠٠ حالة مخالفة تموينية خلال إجازة عيد الفطر المبارك تنوعت ما بين التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز بالاضافة إلي ضبط مخالفات الإستيلاء على ٣٩١ بطاقة تموينية بحوزة بداليين تموينين لصرف الدعم.

وتم تحرير محاضر بجميع المخالفات من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وبالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن المعنية . 

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص أجهزة المحافظة على توفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وأنه تم توجيه مسؤلى الجهات المعنية بتشكيل لجان لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من إستقرار توريد السلع وسلامة المواد المتداولة.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير المتابعة الخاص بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حول مجهودات الجهات المعنية خلال إجازة العيد، الذى أشار إلى تشكيل أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدد ٢٠ لجنة متابعة للأسواق والتى تمكنت من تسهيل توريد وعرض مختلف السلع التموينية خاصة الإستراتيجية منها بالإضافة للحوم والدواجن والأسماك بالكميات الكافية والتى تغطى إحتياجات المواطنين.

كما أوضح التقرير استقرار عمليات عرض اسطوانات البوتاجاز والخبز والتزام الجهات الموردة والباعة بالأسعار المعلنة وضبط حالات المخالفة .

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