حزب مصر أكتوبر: القاهرة حذرت مرارا من توسعة رقعة الصراع في المنطقة

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، سبب أساسي فيما تمر به المنطقة الآن من صراعات وحروب، موضحة أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من طول أمد الصراع وتوسعة رقعته إلى خارج القطاع.

وأوضحت " مديح" في تصريحات لها اليوم، أن توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي، قد يؤدي إلى مزيدا من التداعيات السلبية على منطقة الشرق الاوسط والسلم والامن الدوليين، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء هذا التصعيد وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب القاسية.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن مصر والقيادة السياسية الحكيمة اول من حذرت من توسعة رقعة الصراع في المنطقة ، مثمنة الموقف المصري الرافض للتصعيد فى المنطقة، من خلال تكثيف الجهود والتواصل مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد ومحاولة احتواء الموقف، لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار.

وشددت على أن إنهاء العدوان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ووقف الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية على المدنيين بالقطاع ضرورة ملحة لوقف توسعة رقعة الصراع بالمنطقة، مشيرة إلى موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية المشروعة والعودة إلى حدود يونيو 1967.