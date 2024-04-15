مكياج لافت.. مريم الخشت تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

نشرت الفنانة مريم الخشت، فيديو جديدا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.

وتألقت مريم الخشت، مرتدية بنطالا أنيقا باللون البيج مع جاكيت أنيق بنفس اللون والتصميم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مريم الخشت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مريم الخشت، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور مريم الخشت

https://www.instagram.com/reel/C5wEFJnofz8/?igsh=enR5ODdmZjk3NGFk