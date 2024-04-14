لتحديد مدى إصابته.. المصري ينتظر نتيجة تقرير الأشعة التشخيصية لـ أحمد عيد

أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصري، المتحدث الرسمي، خضوع أحمد عيد ظهير أيمن النادي ومنتخب مصر الأوليمبي غدا، الاثنين، لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي .

وأوضح المتحدث الرسمي للنادى المصري، أن خضوع “عيد” للفحوصات لتحديد مدى إصابته بالركبة، وذلك عقب الكدمة القوية التي تعرض لها اللاعب خلال الدقائق الأولى من مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا والتي تسببت في تغيير اللاعب.

الجدير بالذكر أن المصري تعادل مع سيراميكا كليوباترا فى المباراة التى جمعتهم اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب بهدف لكلا الفريقين .