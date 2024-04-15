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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة يحرر 30 محضر ضبط جمركي ضد مسافرين عرب وأجانب..صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ٣٠ محضر ضبط جمركي خلال النصف الثاني من شهر مارس المنقضي، ضد ركاب اجانب ومصريين لتستمر الإنجازات غير المسبوقة بالادارة المركزية.

حررت سلطات الجمارك، عشرة محاضر ضبط في مبني الركاب رقم ٣ وذلك من محضر ضبط رقم ٧١ وحتي محضر رقم ٨٠  وكانت المضبوطات عبارة عن مخدرات متنوعة وأسلحة ومناظير وعاج سن الفيل وتليفونات وعدسات طبية ومستلزمات طب الأسنان ومستحضرات تجميل وسبائك ذهبية (رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بالاعفاء من الضريبة الجمركية والمحاسبة علي القيمة المضافة علي المصنعية فقط) بإشراف أسامة دياب القائم بتسيير اعمال الإدارة العامة ومديري الإدارات كل من سيد ممدوح وعبد العظيم حمادة و الدكتور حسين هيكل ورافت وهيب ونوابهم.

وفي مبني الركاب رقم ٢ حرر رجال الإدارة العامة بقيادة احمد سعد أربعة عشر محضر ضبط جمركي من رقم ٣٧ وحتي رقم ٥٠ وكانت المضبوطات عبارة عن مخدرات متنوعة وأسلحة ومناظير ايضا وتليفونات ومستلزمات اسنان واكسسوارات تليفونات وبلاي ستيشن واقلام ذكية وقساطر طبية وعاج، بإشراف مديري الادارات كل من أحمد عبد الهادي و مصطفي الجندي و صبحي ربيع واحمد الحكش وهاني ابو طالب الذي تحرر تحت اشرافه ١٢ محضر ضبط خلال شهر مارس فقط.

وفي مبني الركاب رقم ١ تم تحرير ستة محاضر ضبط جمركي من رقم ٢٧ وحتي رقم ٣٢ وكانت المضبوطات عبارة عن أسلحة متنوعة وادوية منها المدرجة بجداول المخدرات ومستلزمات طبية وأدوية متنوعة تحت اشراف احمد علي السيد القائم بتسيير اعمال الإدارة العامة ومديري الإدارة كل من هاشم مصطفي و محمد حفظي و محمد حميدة و فتحي فوزي.

ويكون إجمالي محاضر الضبط المحررة خلال شهر مارس بالادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة ٥٥ محضر ضبط جمركي منهم ١٢ محضر ضبط في مبني الركاب رقم ١ و ٢٢ محضر ضبط في مبني الركاب رقم ٢ و ٢١ محضر ضبط في مبني الركاب رقم ٣.

تأتي تلك الإنجازات في ظل تنفيذ  القوانين باسلوب وأداء وتعامل راقي مع الركاب مواطنين وأجانب وبمجهود كبير ومتميز لكافة الادارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع إدارة الفحص بالأشعة وادارة الامن الجمركي والإدارات الصباحية وابرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

 

 

 

 

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