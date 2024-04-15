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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلافا لإعلان جيش الاحتلال.. الصواريخ الإيرانية أصابت هذه الأهداف داخل إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أفادت شبكة ABC الأمريكية في تقرير لها، صباح اليوم الاثنين، أن خمسة صواريخ باليستية أطلقتها إيران خلال الهجوم على إسرائيل ضربت قاعدة نيفاتيم ودمرت طائرة نقل ومرافق تخزين فارغة.

ليس هذا فحسب، بل بحسب التقرير نفسه، الذي نقل عن مسؤول أمريكي كبير، ضربت أربعة صواريخ أخرى قاعدة جوية أخرى، حيث لم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة، وهذا يتعارض مع تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، الذي ادعى فيه أن عدة حوادث سقوط في قاعدة نيفاتيم الجوية تسببت في "أضرار طفيفة فقط في البنية التحتية".

وأضاف هاجاري: "لم تتأثر وظيفة قاعدة نيفاتيم، وواصلت الطائرات الإقلاع والهبوط والقيام بالمهام الدفاعية والهجومية حتى أثناء الليل، وعلى مدار النهار".

وشنت إيران، مساء الأحد، هجوما على إسرائيل بحوالي 300 صاروخ وطائرة بدون طيار تم إطلاقها على مواقع مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل ، وتم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ التي تم إطلاقها من إيران خارج حدود إسرائيل، باستثناء قاعدة نيفاتيم في جنوب البلاد تلقت إصابة مباشرة وعلق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على التأثير في القاعدة وقال إن هناك أضرارا في البنية التحتية.

وانتهى الهجوم الإيراني على إسرائيل دون حدوث أضرار كبيرة في البنية التحتية، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن فتاة أصيبت بجروح خطيرة في مستوطنة بدوية في الجنوب.

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