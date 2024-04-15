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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انت بتمد إيدك عليا.. حبس بائعة خضار قتـ ـلت عاملا في الجيزة

متهمة - ارشيفية
متهمة - ارشيفية

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة مقتل عامل على يد بائعة خضار بسبب مشاجرة على استقلال توك توك في الطالبية.

تفاصيل مقتل عامل على يد بائعة في الجيزة

حيث صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهم - بائعة الخضار - 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.

وكشفت تحقيقات النيابة في الجيزة، أن المجني عليه نشبت بينه وبين المتهمة مشاجرة بسبب خلافات على أولوية استقلال توك توك قام على أثرها المجني عليه بالتعدي عليها بالضرب فقامت المتهمة بتسديد طعنة نافذة أودت بحياته.

حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعنى نافذ بالصدر.

بالفحص وسؤال صديقه قرر أنه حال تواجده والمتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم حدثت بين المتوفـى وبائعة خضار، لها معلومات جنائية، مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب أولوية استقلال مركبة "توك توك" تعدى خلالها المجنى عليه عليها بالضرب بقدمه فقامت المتهمة بإحضار سكين فأحدثت إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وأرشدت عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب. 

الجيزة الطالبية مديرية امن الجيزة مركبة توك توك مشادة كلامية قسم شرطة الطالبية

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