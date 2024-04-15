رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لتجديد اعتماد الصيدلة



استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، فريق الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر محمد الوزير - أستاذ بكلية الطب جامعة قناة السويس، وعضوية كل من الدكتورمحروس عثمان أستاذ بكلية الصيدلة جامعة أسيوط، الدكتورة مها أبو شادى – أستاذ بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، الدكتور أحمد عبد العظيم – أستاذ بكلية الصيدلة جامعة المنيا، الدكتورة ميريام فريد عياد أستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.



و بحضور كلا من الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور منال محمد عيد عميد كلية الصيدلة، الدكتورنسرين شلبى - مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة المنصورة، الدكتور أمير شعلان، الدكتورفاطمة الجوهرى - نواب مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء والدكتورة منى فاروق النقيطى مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة ومنسق الزيارة.

ورحب " خاطر،" بوفد الهيئة فى رحاب جامعة المنصورة مؤكداً حرص إدارة الجامعة على مُواكبة معايير الجودة والتميز وتطبيق ثقافة الاعتماد بمختلف الكليات بالجامعة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.



كما أشاد بالتعاون مع الهيئة للوصول لاعتماد الكليات والبرامج موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفنى والأكاديمى التى قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمى كأول جامعة حكومية معتمدة فى مصر، وأوضح خلال اللقاء دور الجامعة فى دعم الكليات المتقدمة للاعتماد على المستوى الفنى واللوجستى.

وأكد الدكتور ياسر محمد الوزير، أن جامعة المنصورة من الجامعات العريقة والتى تؤدى الخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية وتسير بخطى ثابتة وبرؤية واضحة نحو التقدم والتطوير وأن كلية الصيدلة من أهم التخصصات التي تتميز بها جامعة المنصورة، وأوضح أن الهدف من الزيارة يأتي في إطار تجديد اعتماد كلية الصيدلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضحت الدكتورة منال محمد عيد أن كلية الصيدلة تم اعتمادها من قبل وأن الكلية تعمل دائما على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة وتشهد الكلية حالياً طفرة كبيرة لرفع جودة العملية التعليمية والسعي للمنافسة الدولية للجامعات ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًا ودوليًا، كما حققت الكلية نتائج ملموسة ومراكز متميزة على مستوى الجامعات المصرية في جوائز التميز الوطني والداخلي.

وأشارت الدكتورة نسرين شلبي أن مركز ضمان الجودة بالجامعة يعمل بالشراكة بين الهيئة والجامعة فى تحقيق النجاح والحصول على الاعتماد الأكاديمي لكافة الكليات وجميع البرامج بها اتساقاً مع أهداف الخطة الاستراتيجية لـجامعة المنصورة، والتي تسعى إلى حصول كل كليات الجامعة على الاعتماد من خلال تقديم كل وسائل الدعم المادية والبشرية لتوضيح وشرح المستجدات في معايير التقدم للاعتماد والترتيبات التي تقوم بها الهيئة لرفع جودة العملية التعليمية والسعي للمنافسة الدولية للجامعات ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًا ودوليًا.

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