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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كاميرات المراقبة تكشف لغز حريق محل الأزبكية.. تفاصيل

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة تحقيقاتها في واقعة إضرام عامل النيران في محل أدوات صحية بمنطقة الأزبكية بسبب طرده من المحل.

وانتدبت النيابة في القاهرة لجنة من الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الحريق، وأمرت بفحص آلات المراقبة بمحيط الواقعة واستمعت لأقوال مالك المحل حول الواقعة للوقوف على الملابسات.

وكشف تقرير الأدلة الجنائية وجود شبهة جنائية في الحادث كما تبين من معاينة كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة عامل كان يعمل في المحل وقام مالك المحل بطرده قبل فترة.

وتبين من معاينة كاميرات المراقبة أن العامل قام بإضرام النيران في لافتة المحل وبعض المحتويات وتم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية في القاهرة قبل امتداده إلى باقي المحتويات بدون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من صاحب محل أدوات صحية باندلاع حريق في محله وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبسؤال مالك المحل لم يتهم أحد في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات في الواقعة حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مفصول من المحل.

القاهرة حريق محل النيابة العامة كاميرات المراقبة غرفة عمليات النجدة

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