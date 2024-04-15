115 ألف جنيه مقدم.. إلحق فرصة الحصول على شقة 3 غرف وصالة في هذه المحافظات

تشهد الوحدات السكنية التي تقدمها الحكومة المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين، خاصة مشروع داره الذي أطلقه صندوق التنمية الحضرية في ثماني محافظات مصرية، ويتميز هذا المشروع بأسعاره المعقولة والتسهيلات المتعددة التي يقدمها في أنظمة السداد الخاصة بـ الشقة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعديد من الأسر المصرية التي تسعى لتحسين ظروف سكنها.

يُعد مشروع "داره" متاحًا لجميع المواطنين دون أي قيود أو شروط، حتى من حصلوا على شقق سكنية في مشروعات إسكان سابقة.

مشروع داره

مساحات وأسعار شقق مشروع داره 2024

وتتنوع مساحات الشقق في مشروع "داره" لتناسب احتياجات مختلف الأسر، حيث تتراوح بين 78 و 182 مترًا مربعًا، وتضم ثلاث غرف وثلاث حمامات وتتميز الشقق بتشطيباتها الفاخرة من نوع سوبر لوكس.

وتُقدم أسعار شقق مشروع "داره" فرصة مناسبة لمن يرغبون في تملك شقة بأسعار معقولة، حيث تبدأ من 760 ألف جنيه وتصل إلى 4 ملايين و640 ألف جنيه، مع إمكانية تقسيط الباقي على مدار 5 سنوات بدون فوائد.

أما عن أسعار الشقق في مختلف المحافظات: مدينة نصر: تبدأ من 4 ملايين و640 ألف جنيه، والخيالة: تبدأ من 760 ألف جنيه، والمعصرة: تبدأ من 1.3 مليون جنيه.

وللحجز في مشروع "داره"، يمكن للمواطنين الاتصال بالرقم المختصر 15444، والتوجه إلى مكاتب الحجز بمقرات المشروعات.

ويتم حجز الوحدات عن طريق تحويل أو إيداع مقدمات التعاقد بحسابات صندوق التنمية الحضرية بفروع بنك القاهرة فقط، دون أي مصروفات أو طلب لمبالغ نقدية من أي جهة أو وسطاء.

صور من مشروع داره

كثرة الإقبال على مشروع "داره"

ويُشير الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على حجز شقق مشروع "داره" إلى نجاح هذا المشروع في تلبية احتياجات الأسر المصرية من حيث المساحة والسعر والتسهيلات.

وفي هذا الإطار، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لا توجد قيود أو متطلبات للحصول على وحدة سكنية في مشروع "داره"، وأضاف أنه يمكن للمواطنين الذين حصلوا بالفعل على شقة في إحدى مشروعات الإسكان التقديم على هذه الوحدات أيضًا.

وأكد صديق، أن أسعار الشقق في مشروع "داره"، فتتراوح بين 760 ألف جنيه و4 ملايين و640 ألف جنيه. وتتيح أنظمة السداد دفع 15% من قيمة الوحدة كمقدم حجز، وتقسيط الباقي على مدى 5 سنوات بدون فوائد، وفي حالة الدفع النقدي، يحصل العميل على خصم 8%.

وأشار صندوق التنمية الحضرية إلى أنه في إطار الإقبال المكثف من المواطنين على حجز الوحدات السكنية بمشروعات الصندوق، ورغبة من الصندوق في توحيد البيانات والمعلومات عن المشروعات والوحدات، وكذا أسلوب وطريقة الحجز، يكون الحجز عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 15444، أو مكاتب الحجز بمقرات المشروعات.

وفي السياق نفسه، تستهدف وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تحقيق إيرادات تصل لـ 441 مليون جنيه من بيع أراضي الإسكان المتوسط ضمن مشروع مسكن بالطرح الرابع.

وتطرح الوزارة 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - بدر - غرب قنا - طيبة الجديدة)، ويستمر التقديم على الأراضى حتى 30 مايو المقبل.

وأسعار أراضي الإسكان المتوسط كالتالي:

فتكون 25 ألف جنيه جدية الحجز

-بدر 2365 جنيها للمتر

-السادات 2249 جنيها للمتر

-المنيا الجديدة 2282 جنيها للمتر

-طيبة الجديدة 2354 جنيها للمتر

-أسيوط الجديدة 2321 جنيها للمتر

-غرب قنا 1991 جنيها للمتر