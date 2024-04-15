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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرافعة نارية لمحامي سائق الأوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق

صدى البلد

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ، الاستماع الى دفاع سائق الأوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية محمد فرج السعدني، وخالد شكري.

وشرح دفاع المتهم أمام المحكمة بأن شاهد الإثبات في الواقعة أقواله متناقضة، ونطالب ببراءة موكلي.

واكد الدفاع أمام المحكمة أنه من المعلوم أن الخاطف يقوم بالاستحواذ على المخطوف، وموكلي لم يحاول خطف حبيبة الشماع لانه لم يغلق نوافذ العربية ، موكلي سيارته بها إمكانية لغلق ابواب العربية وهو لم يفعل ذلك بإثبات تحريات المباحث.

وعن التهمة الاولى أكد محامي المتهم، أن موكلي لم يكره المجني عليها في جريمة الخطف موضحا، موكلي لم يطلب منها الاتصال بأهلها لطلب منها أموال بنية خطفها.

واكد الدفاع، ان موكلي شاب مطحون مثل أي شاب، وذلك من أجل لقمة العيش.

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