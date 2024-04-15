انتبه .. أعراض شائعة تكشف الإصابة بـ التهاب البنكرياس

التهاب البنكرياس هو نشاط للجهاز المناعي يصيب هذا العضو يمكن أن يسبب التورم والشعور بالألم وتغيرات في كيفية أداء العضو أو الأنسجة ووظائفها.

ووفقا لموقع “ مايو كلينك” فإن البنكرياس غدة طويلة ومسطحة تقع خلف المعدة، ويساعد البنكرياس الجسم على هضم الطعام وتنظيم مستويات السكر في الدم.

قد يكون التهاب البنكرياس مرضًا حادًا وهذا يعني أنه يظهر فجأة ويستمر عادةً لفترة قصيرة بينما يكون التهاب البنكرياس المزمن مرضًا طويل الأمد وقد يتفاقم مقدار تضرر البنكرياس بمرور الوقت.

ويمكن أن يتحسن التهاب البنكرياس من تلقاء نفسه فإن حالات المرض الأشد خطورة تستلزم الخضوع للعلاج في المستشفى وقد تسبب مضاعفات تهدد الحياة.

أعراض التهاب البنكرياس

قد تختلف أعراض التهاب البنكرياس باختلاف الحالة، ومن أعراض التهاب البنكرياس الحاد:

ألم في أعلى البطن.

ألم في أعلى البطن يمتد إلى الظهر.

إيلام عند لمس البطن.

الحمّى.

زيادة سرعة النبض.

اضطراب المعدة.

القيء.

من مؤشرات التهاب البنكرياس المزمن وأعراضه:

ألم في أعلى البطن.

ألم في البطن يتفاقم بعد تناول الطعام.

نقصان الوزن دون تعمد ذلك.

براز زيتي له رائحة كريهة.

لا تظهر الأعراض على بعض المصابين بالتهاب البنكرياس المزمن إلا بعد إصابتهم بمضاعفات المرض.