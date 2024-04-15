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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير: كولر يتحمل الهزيمة

صدى البلد

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على فوز الزمالك على الاهلي في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي اكس :" مبروك للزمالك.. كولر يتحمل الهزيمة اليوم.

ونجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الثاني لنادي الزمالك في مرمي الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح الجزيري في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد دربكة للكرة داخل منطقة الجزاء.

ونجح عبد القادر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

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