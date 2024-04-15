شاهد| حزب الله يستهدف أجهزة تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي

نشر حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، مشاهد من عملية إستهداف أجهزة تجسسية في موقع الرادار التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

ويظهر في الفيديو ضرب عناصر حزب الله أجهزة التجسس الإسرائيلية باستخدام صاروخ أو قذيفة واصابته إصابة مباشرة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله في لبنان، أنه استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:55، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل ‏وجريح.‏