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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد جلسة خاسرة للمؤشرات الرئيسية

صدى البلد

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خاسرة للممؤشرات الرئيسية. 

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 19 نقطة، أو 0.05%. 

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.02% و0.07% على التوالي.

وتخرج وول ستريت من يوم متقلب بالنسبة للمرشرات الرئيسية. 

وانخفض مؤشر داو جونز المكون من 30 سهمًا 248 نقطة، أو 0.65%، في يومه السادس على التوالي من الخسارة. 

ومسح المؤشر المكون من 30 سهمًا معظم مكاسبه في عام 2024، وهو انعكاس كبير لمؤشر اقترب قبل أسابيع فقط من المستوى الرئيسي البالغ 40 ألف نقطة. 

وخسر مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2%، في حين انخفض مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 1.79%.

وتأتي هذه الخسائر في أعقاب ارتفاع العائدات الذي دفع المستثمرين إلى تجاهل الأرباح القوية من بنك جولدمان ساكس، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة الساخنة. 

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر.

وفي أماكن أخرى، يشعر المستثمرون بالقلق من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد إطلاق إيران صواريخ وطائرات بدون طيار على إسرائيل يوم السبت. 

وأغلق مؤشر التقلب CBOE، الذي يشار إليه عادة بمقياس الخوف، عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر.

ومع ذلك، حث بعض مراقبي السوق المستثمرين على التزام الهدوء والبقاء على المسار الصحيح، قائلين إن الاقتصاد المرن وسوق العمل القوي يمكن أن يستمرا في دعم الأسهم.

وقالت لورين جودوين، كبيرة استراتيجيي السوق في New York Life Investments، لشبكة CNBC أمس، الاثنين: "أعتقد أن الواقع بالنسبة للأسواق هو أننا لن نشهد تراجعاً مستداماً في سوق الأسهم الأمريكية حتى نواجه مشكلة في الأرباح، وهي مشكلة لا نواجهها الآن، وينهار سوق العمل، وهو ما لا يحدث". "في الوقت الحالي".

وأضافت: "لذا، أتوقع أن التوتر الذي نشهده هو نتيجة لقولنا: نعم، التقييمات مرتفعة. هناك الكثير من عدم اليقين. وكان هذا صحيحا لعدة أشهر".

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