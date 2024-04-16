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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل دهسها قطار في سمالوط بالمنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقت ربه منزل مصرعها بعد أن دهسها قطار  أثناء عبور احد المزلقانات بمركز سمالوط شمال المنيا، و تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمصرع سيدة دهسها قطار وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين مصرع د-ه-ي-23 سنة ربة منزل ومقيمة بإحدى قري مركز سمالوط دهسها قطار الصعيد أثناء عبور المزلقان.

تم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالمنيا تحرر محضر بالواقعة محافظ المنيا مستشفى سمالوط النموذجي مصرع ربة منزل سيارات الإسعاف

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