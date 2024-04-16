تأجيل مباريات الدوري الإماراتي لسوء الأحوال الجوية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري المحلي المقررة اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الاتحاد في بيان على حسابه بمنصة «إكس»: «نظراً للأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها الدولة، قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، تأجيل جميع المباريات المقررة اليوم الثلاثاء 16 أبريل في جميع المسابقات الكروية».

وكان من المقرر أن يلعب الجزيرة مع خورفكان وعجمان مع البطائح في دوري المحترفين اليوم.

وأشار الاتحاد الإماراتي إلى أنه سيتم تحديد مواعيد أخرى للمباريات في وقت لاحق.

يذكر أن العين الإماراتي سيستضيف الهلال السعودي في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا، وأكد الاتحاد الآسيوي إقامة المباراة في موعدها.