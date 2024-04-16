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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل مباريات الدوري الإماراتي لسوء الأحوال الجوية

الدوري الاماراتي
الدوري الاماراتي

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري المحلي المقررة اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وقال الاتحاد في بيان على حسابه بمنصة «إكس»: «نظراً للأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها الدولة، قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، تأجيل جميع المباريات المقررة اليوم الثلاثاء 16 أبريل في جميع المسابقات الكروية».

وكان من المقرر أن يلعب الجزيرة مع خورفكان وعجمان مع البطائح في دوري المحترفين اليوم.

وأشار الاتحاد الإماراتي إلى أنه سيتم تحديد مواعيد أخرى للمباريات في وقت لاحق.

يذكر أن العين الإماراتي سيستضيف الهلال السعودي في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا، وأكد الاتحاد الآسيوي إقامة المباراة في موعدها.

الدوري الاحوال الجوية

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