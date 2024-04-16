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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«التحالف الوطني» أرسل 4 آلاف طن مساعدات لغزة في المرحلة الـ6

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا يكشف كواليس إطلاق التحالف الوطني للمرحلة الثانية من القافلة السادسة لمساعدات غزة.

وقال محمود جميل، مراسل برنامج “صباح الخير يا مصر”، إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المساعدات المرسلة إلى غزة من التحالف الوطني منذ يومين بالتحديد، وشملت أكثر من 250 شاحنة متضمنة أكثر من 4000 طن من المساعدات الإنسانية المختلفة، موضحا أن اليوم ستنطلق المرحلة الثانية بـ126 شاحنة مشتملة على أكثر من 2400 طن من المساعدات الإنسانية.

وأضاف «جميل»، أن هذه الشحنات تتحرك من طريق مصر إسكندرية الصحراوي وتنطلق مباشرة متجهة إلى مدينة العريش ثم التوجه إلى معبر رفح البري.

وأوضح أن المرحلة الثانية من القافلة السادسة للتحالف الوطني، تشمل أيضا 64 طنا من المستلزمات الطبية المختلفة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تم تجهيزها من المؤسسات والكيانات الخاصة بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ولفت إلى أن الشحنات تضم أطنان ملابس وخيام ومياه معدنية، مشيرا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ أن بدأت أزمة الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر لم يدخر جهداً في تجهيز أكبر عدد من قوافل المساعدات.

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