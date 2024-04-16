الضويني: دور قطاع المعاهد الأزهرية محوري في تخريج جيل مثقف قادر على مواجهة التحديات

تقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بأطيب التهاني والتبريكات للشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، ووكلاء القطاع ومديري العموم وكافة العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حرص الدكتور محمد الضويني على زيارة ديوان قطاع المعاهد الأزهرية اليوم، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لتقديم التهنئة الشخصية لكافة العاملين بالقطاع.

وخلال الزيارة، تفقد مختلف إدارات القطاع، والتقى بالعاملين فيها، واستمع إلى شرحٍ مفصلٍ من الشيخ أيمن عبدالغني حول سير العمل في القطاع والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وأثنى وكيل الأزهر على الجهود المخلصة وتفاني العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية في أداء رسالتهم السامية في نشر العلم والمعرفة وتعزيز القيم الإسلامية الأصيلة، مؤكداً دورهم المحوري في تخريج جيلٍ واعٍ ومثقفٍ قادرٍ على مواجهة التحديات المعاصرة.

واختتم زيارته بدعاء المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع رمضان وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.