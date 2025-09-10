بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزاء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزاء الدكتور مصطفى مدبولي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط تشارك اليوم في المؤتمر الصحفي للحديث عن انخفاض التضخم كما سيتم التطرق إلى إطلاق السردية الوطنية.

وأضاف مدبولي أننا ندين الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، لافتا إلى أن هذا الامر يأتي بالتزامن مع جهود قطر ومصر في الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا الى أن هذا اعتداء سافر على قطر .

وتابع مدبولي أن ما حدث بالامس تحدٍ صارخ لكل القوانين والاعراف الدولية.