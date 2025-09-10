قدم الدكتور محمد جمال، أخصائي تغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل البسلة بالجزر.

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة:

المقادير:

500 جرام بسلة خضراء

2 حبة جزر متوسطة، مقطعة مكعبات صغيرة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم (اختياري)

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو سمنة

2 كوب عصير طماطم طازج

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم (اختياري)

1 كوب مرق دجاج أو لحم (أو ماء ساخن)

ملح حسب الذوق

رشة فلفل أسود (اختياري)

طريقة التحضير لعمل البسلة:

تحضير المكونات:

اغسلي البسلة والجزر جيدًا وصفيهما.

تحضير الصلصة:

في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت أو السمنة.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي فاتح.

إذا كنتِ تستخدمين الثوم، أضيفيه وقلبيه لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.

أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم (لو استخدمتيه)، وقلبي جيدًا.

اتركي الصلصة تغلي لمدة 10 دقائق حتى تتسبك وتصبح كثيفة.

إضافة الخضروات:

أضيفي مكعبات الجزر وقلبيها لمدة 5 دقائق.

ثم أضيفي البسلة وامزجي المكونات.

الطهي:

اسكبي مرق الدجاج أو الماء الساخن حتى تغطي الخضروات.

اتركي المزيج يغلي، ثم خففي النار وغطي القدر.

اتركيه على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج البسلة والجزر.

التتبيل والتقديم:

تذوقي واضبطي الملح حسب الرغبة.

أضيفي رشة فلفل أسود لو حبيتي.

قدمي الطبق ساخن مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي.