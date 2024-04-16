رئيس غرفة الجيزة: رفع حدود السحب النقدي يؤكد تجاوزنا الأزمة الاقتصادية

رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، بقرار البنك المركزي رفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي للشركات والأفراد، مؤكدًا أن القرار يؤكد تجاوزنا الأزمة الاقتصادية بشكل كبير.

وأشار إلى أن سياسات البنك المركزي والحكومة، نجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات التي دعمت استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، مضيفًا أن البنك المركزي يعمل حاليًا على استعادة ثقة السوق والتخفيف من القيود على حرية تداول الأموال.

وأصدر البنك المركزي قرارا أمس بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

وقال "رئيس غرفة الجيزة"، إن القرار بمثابة رسالة إيجابية تعزز مستويات الثقة في الأسواق، وتؤكد على اتجاه البنك المركزي للتخلص تدريجيًا مع كافة القيود والعوائق الاستثنائية التي تم اتخاذها وقت الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين.

وأضاف "الشاهد"، في بيان صحفي اليوم، أن تخفيف القيود المالية يسهم في دعم النشاط التجاري والإنتاجي، حيث سيعمل تعزيز السيولة على زيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل، وسرعة دوران رؤوس الأموال بما ينعكس في النهاية على معدلات النمو.

وأوضح أن العملة المحلية فقدت نحو 60% من قيمتها خلال قرارات تعويم سعر الصرف في مارس الماضي، كما أن استمرار معدلات التضخم المرتفعة، ساهما معًا في الضغط على القدرات الشرائية ما كان ينذر بحدوث ركود بالأسواق، لافتًا إلى أن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي بنحو 50% من ماكينات الصراف الآلي و70% من فروع البنوك، يمثل تعويضا عن تراجع قيمة الأموال وقدرتها على شراء السلع والخدمات.

وأشار "الشاهد"، إلى أن القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تكون لها تأثيرات سلبية على معدلات التضخم، لكن البنك المركزي قادر على إحداث التوازن المطلوب والتدخل بآلياته للسيطرة على التضخم عند المستويات المستهدفة مع الحفاظ على النمو والتشغيل.