نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

وجه حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين رسالة للإعلامي أحمد موسي قائلا له: أنا زعلان لتحقق توقعي "كيلو البصل بقي ب 5 جنيه" في الغيط رغم فتح باب التصدير.



وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن سعر كيلو البصل انخفض من سعر 50 جنيها للكيلو إلى5 جنيهات، بتراجع قدر بـ 45 جنيهًا خلال أبريل الحالي، رغم فتح باب تصدير البصل.

وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان، أن زيادة مساحات زراعة البصل وراء انخفاض أسعاره، حيث أقبل المزارعون على زراعة مساحات كبيرة من البصل، بعد ارتفاع أسعاره إلى سعر قياسي تخطى الـ 50 ألف جنيه للطن الواحد، مما أجبر الحكومة على اتخاذ قرار بمنع تصدير البصل، وتمديد القرار حتى نهاية شهر مارس الماضي.

وأشار أبوصدام: إلى أننا في بداية موسم حصاد البصل، وتتعدى المساحة المنزرعة الـ 300 ألف فدان بمتوسط إنتاجية نحو 18 طنا للفدان الواحد، متوقعا إنتاج يزيد عن 3.5 مليون طن هذا الموسم.

المركز الرابع عالميًّا

وأوضح أن مصر، تتربع على المركز الرابع عالميًّا، في إنتاج البصل.

وأكد عبدالرحمن أبوصدام، أنه رغم فتح باب التصدير، إلا أن أسعار البصل وصلت لـ 5 جنيهات للكيلو في الحقل، متوقعا انخفاضها أكثر من ذلك في الأيام المقبلة لزيادة مساحات زراعة البصل، واعتدال المناخ محليّا وعالميّا، ولأن الوقت الحالي هو بداية موسم تقليع البصل بمصر.





جدير بالذكر أن نقيب الفلاحين دخل مع الإعلامي أحمد موسى في تحدٍ على الهواء بشأن تراجع أسعار البصل في شهر أبريل إلى 5 جنيهات وسط ذهول واندهاش الحاضرين وعدم تخيلهم أن يهبط السعر لهذا المستوى.